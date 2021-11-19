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На AdIndex Awards 2021 наградят профессионалов в области интернет-коммуникаций

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

30 ноября 2021 года в «Главклубе» пройдет церемония награждения премии AdIndex Awards 2021. В мероприятии примут участие рекламодатели, владельцы и топ-менеджеры digital- и медиаагентств, лидеры мнений.

На AdIndex Awards 2021 наградят профессионалов в области интернет-коммуникаций

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В этом году объявят победителей в следующих номинациях:

  • креатив и стратегия;
  • SMM / SERM;
  • нативная реклама;
  • инфлюенс-маркетинг;
  • спецпроекты;
  • Web-продакшен;
  • mobile-продакшен;
  • медиазакупки;
  • контекстная реклама;
  • SEO;
  • лидогенерация / CPA;
  • mobile-маркетинг / CPI;
  • таргетированная реклама в соцсетях;
  • OLV-performance;
  • полный цикл.

Главную награду получит агентство, удостоившееся максимальной оценки по совокупности номинаций.

Церемония будет проходить в неформальной обстановке. Гостей ждет фуршет, free-бар, живая музыка и традиционные розыгрыши. Подробная информация и билеты — на сайте

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock

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