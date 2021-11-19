На AdIndex Awards 2021 наградят профессионалов в области интернет-коммуникаций

30 ноября 2021 года в «Главклубе» пройдет церемония награждения премии AdIndex Awards 2021. В мероприятии примут участие рекламодатели, владельцы и топ-менеджеры digital- и медиаагентств, лидеры мнений.

В этом году объявят победителей в следующих номинациях:

креатив и стратегия;

SMM / SERM;

нативная реклама;

инфлюенс-маркетинг;

спецпроекты;

Web-продакшен;

mobile-продакшен;

медиазакупки;

контекстная реклама;

SEO;

лидогенерация / CPA;

mobile-маркетинг / CPI;

таргетированная реклама в соцсетях;

OLV-performance;

полный цикл.

Главную награду получит агентство, удостоившееся максимальной оценки по совокупности номинаций.

Церемония будет проходить в неформальной обстановке. Гостей ждет фуршет, free-бар, живая музыка и традиционные розыгрыши. Подробная информация и билеты — на сайте.