На AdIndex Awards 2021 наградят профессионалов в области интернет-коммуникаций

30 ноября 2021 года в «Главклубе» пройдет церемония награждения премии AdIndex Awards 2021. В мероприятии примут участие рекламодатели, владельцы и топ-менеджеры digital- и медиаагентств, лидеры мнений.
В этом году объявят победителей в следующих номинациях:
- креатив и стратегия;
- SMM / SERM;
- нативная реклама;
- инфлюенс-маркетинг;
- спецпроекты;
- Web-продакшен;
- mobile-продакшен;
- медиазакупки;
- контекстная реклама;
- SEO;
- лидогенерация / CPA;
- mobile-маркетинг / CPI;
- таргетированная реклама в соцсетях;
- OLV-performance;
- полный цикл.
Главную награду получит агентство, удостоившееся максимальной оценки по совокупности номинаций.
Церемония будет проходить в неформальной обстановке. Гостей ждет фуршет, free-бар, живая музыка и традиционные розыгрыши. Подробная информация и билеты — на сайте.
Фото на обложке: New Africa /
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