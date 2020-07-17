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AdIndex City Conference 2020 пройдет онлайн

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

23 июля состоится онлайн-конференция AdIndex City Conference 2020. Главная тема мероприятия — как пандемия повлияла на развитие рекламы, коммуникаций, брендов и побудила создавать новые технологические и бизнес-решения.

AdIndex City Conference 2020 пройдет онлайн

В программе — выступления 60 экспертов в 15 тематических секциях, которые поделятся аналитикой и кейсами удачных меркетинговых и технологических решений, созданных во время пандемии, а также расскажут, как работать в новых условиях.

Спикеры — руководители направлений крупных компаний, специалисты по маркетингу и коммуникациям:

  • Мария Яковлева, директор Департамента маркетинговых коммуникаций МТС;
  • Сергей Ивакин, директор по интегрированным коммуникациям Сбербанка;
  • Анна Панарина, руководитель департамента маркетинга Hyundai;
  • Александр Круглов, заместитель CEO по стратегии и развитию бизнеса «ВКонтакте»;
  • Ксения Ачкасова, исполнительный директор Mediascope;
  • Максим Сивоконь, руководитель направления «Исследования коммерческих продуктов» X5 Retail Group;
  • Николай Селищев, руководитель развития цифровых продаж Burger King;
  • Владимир Мосин, руководитель группы развития рекламных продуктов «Яндекса»;
  • Владислав Кузьменко, руководитель спецпроектов и социальных медиа «Ситимобил» и многие другие.

Трансляция пройдет в соцсетях и на сайте AdIndex. Узнать подробности программы и полный список выступающих можно на странице конференции.

Фото на обложке: Roel Dierckens/Unsplash

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