AdIndex и лидеры индустрии рекламы, маркетинга и медиа подвели итоги 2021 года

Редакция AdIndex вместе с 50 экспертами из разных областей подготовила масштабный обзор тенденций и событий, которые стали ключевыми для индустрии в 2021 году. Также они предположили, как маркетинговые рынки и медиаканалы будут развиваться в 2022 году.
«В прошлом году мы узнали, что 2019-й был доковидным, докризисным и в общем-то счастливым годом. Рассматривать его как отправную точку стало трендом: в большинстве финансовых отчетностей цифры за 2021 год сравниваются с показателями двухлетней давности, а не только год к году. В зависимости от результатов можно похвастаться восстановлением бизнеса либо посетовать, что ряд факторов помешал вернуться к норме», — поделились в редакции.
Итоги исследования:
- индустрия — знаковые новости 2021 года, повлиявшие на рекламный и маркетинговые рынки, прогноз на 2022 год и размышления на тему равенства и инклюзивности;
- медиа — важнейшие события 2021 года, новые точки роста и невозврата и ожидания от наступившего года;
- Telegram — итоги года для мессенджера как для медиа и рекламной площадки, прогноз на 2022-ой;
- HR — нехватка кадров в рекламной отрасли и как эту проблему решить в новом году;
- performance-реклама — что драйвит рынок;
- интернет-реклама — каким был год в этом сегменте и как долго продолжится рост;
- MarTech — представители KonnektU рассказали, какие технологии компании осваивали ради выживания и стали фундаментом для дальнейшего процветания их бизнеса.
AdIndex — первый и единственный навигатор рекламного рынка России. Проект создан в 2005 году международной консалтинговой группой Agency Assessments International. Уже более 10 лет компания оказывает информационно-аналитическую поддержку специалистам крупнейших компаний, работающих в сфере рекламы и маркетингового продвижения.
Фото на обложке: Rawpixel.com /
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