Редакция AdIndex вместе с 50 экспертами из разных областей подготовила масштабный обзор тенденций и событий, которые стали ключевыми для индустрии в 2021 году. Также они предположили, как маркетинговые рынки и медиаканалы будут развиваться в 2022 году.

AdIndex и лидеры индустрии рекламы, маркетинга и медиа подвели итоги 2021 года