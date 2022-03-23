Российскому рынку рекламы спрогнозировали падение вплоть до 90% в этом году

Участники рекламного рынка спрогнозировали его падение на 50% по итогам года. Снижение выручки произойдет из-за ухода зарубежных компаний с российского рынка. Еще сильнее пострадают холдинги, которые работают исключительно с иностранными партнерами.

Прогнозом относительно перспектив рынка рекламы в России с «Коммерсантом» поделились в холдинге NMI Group.

В компании ожидают падение выручки рекламных компаний в России на 50% по итогам 2022 года. Некоторые фирмы, которые сотрудничают только с зарубежными рекламодателями, могут потерять вплоть до 90% выручки.

Обвал рекламного рынка произойдет из-за ухода зарубежных брендов из России, а также прекращения работы в стране многих иностранных рекламных холдингов. К такому решению пришли в американской Omnicom Group, французской Publicis Groupe, Dentsu, WPP, IPG Creative, Havas.

Специалисты OMD OM Group подсчитали, что каждый месяц проведения военной операции на Украине будет стоить рекламному рынку России 5% падения в годовом исчислении. Если пик операции придется на июнь, то падение рынка составит 20% по итогам года, если в апреле – 11%.

Аналитики компании Dentsu ожидают падения рынка на 40-60% в апреле-мае к аналогичному периоду 2021 года.

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