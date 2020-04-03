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Admitad бесплатно проконсультирует по поиску клиентов в кризис
Новости
Анна Оленькова
Партнерская сеть Admitad запустила бесплатные консультации для бизнеса по поиску клиентов в кризис. Линия поддержки предпринимателей получила название Black Swan. Об этом Rusbase рассказали в Admitad.
Admitad бесплатно проконсультирует по поиску клиентов в кризисАнна Оленькова
Эксперты Admitad будут помогать всем обратившимся. Компания подскажет, как
сократить расходы на продвижение и при этом повысить эффективность продаж.
Партнерская сеть также принимает предложения о совместных маркетинговых акциях, которые помогут компаниям привлекать заказы.
Отправить запрос можно на почту [email protected]
Фото: Mr.Whiskey / Shutterstock
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