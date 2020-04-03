Admitad бесплатно проконсультирует по поиску клиентов в кризис

Партнерская сеть Admitad запустила бесплатные консультации для бизнеса по поиску клиентов в кризис. Линия поддержки предпринимателей получила название Black Swan. Об этом Rusbase рассказали в Admitad.

Эксперты Admitad будут помогать всем обратившимся. Компания подскажет, как

сократить расходы на продвижение и при этом повысить эффективность продаж.

Партнерская сеть также принимает предложения о совместных маркетинговых акциях, которые помогут компаниям привлекать заказы.

Отправить запрос можно на почту [email protected]

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