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Admitad бесплатно проконсультирует по поиску клиентов в кризис

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Партнерская сеть Admitad запустила бесплатные консультации для бизнеса по поиску клиентов в кризис. Линия поддержки предпринимателей получила название Black Swan. Об этом Rusbase рассказали в Admitad.

Admitad бесплатно проконсультирует по поиску клиентов в кризис

Эксперты Admitad будут помогать всем обратившимся. Компания подскажет, как
сократить расходы на продвижение и при этом повысить эффективность продаж.

Партнерская сеть также принимает предложения о совместных маркетинговых акциях, которые помогут компаниям привлекать заказы.

Отправить запрос можно на почту [email protected]

Фото: Mr.Whiskey / Shutterstock

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