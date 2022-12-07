Компания Adobe начнет продавать изображения, созданные нейросетями

Американский разработчик ПО Adobe, выпустивший такие продукты, как Adobe Photoshop и Adobe Premiere Pro, начнет продавать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. Об этом говорится на сайте компании. Иллюстрации, созданные нейросетью, можно будет купить в библиотеке Adobe Stock.

Компания ввела новые правила для пользователей фотобанка, теперь дизайнеры обязаны указывать, что в работе над тем или иным изображением принимала участие нейросеть. При этом стоить такие картинки будут столько же, сколько и обычные, созданные человеком.

Библиотека Adobe Stock пополнится изображениями, которые будут генерироваться с помощью нейронных сетей Dall-E и Stable Diffusion.

В компании полагают, что искусственный интеллект может послужить толчком для развития творческого потенциала. Нейросети помогут расширить возможности художников и в перспективе увеличить их доход, считают в Adobe.

Фото на обложке: https://blog.adobe.com/