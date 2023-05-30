Adobe бесплатно продлевает лицензии на продукты российским пользователям — ТАСС

Adobe начала бесплатно продлевать лицензии на свои продукты пользователям из России. Так компания стремится сохранить лояльность своих клиентов, предположил источник ТАСС. Пользователи не могут оплачивать продукты Adobe с российских банковских карт с марта 2022 года.

Российские пользователи продуктов Adobe начали бесплатно получать продление лицензий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники. Собеседник агентства уточнил, что бесплатное продление лицензии доступно частным пользователям, для корпоративных такой опции нет.

Другой источник издания уточнил, что Adobe в автоматическом режиме продлевает лицензии на свои продукты российским пользователям уже полгода. Но можно лишь продлить действующую подписку, купить новую нельзя, подчеркнул он.

Adobe прекратила деятельность в России в марте 2022 года. С того же времени пользователи не могут покупать продукты компании и оплачивать лицензии на них с российских банковских карт.

Adobe является одним из крупнейших в мире разработчиков продуктов для графического дизайна, среди которых Photoshop, Premiere Pro, Illustrator и другие.

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