Adobe представила «фотошоп» для редактирования музыки. Инструмент способен генерировать музыкальный ряд на основе текстового описания и позволяет редактировать созданные фрагменты внутри приложения.

Adobe показала новый инструмент – Project Music GenAI Control. Это своеобразный Photoshop для музыки, пишет The Verge.

Инструмент позволяет генерировать музыкальный контент на основе текстового описания. На первом этапе задается общий музыкальный стиль, далее можно обработать полученную дорожку – отредактировать структуру музыки, понизить или повысить темп, микшировать несколько звуковых дорожек.

Project Music GenAI Control находится в стадии прототипа, его разработка на раннем этапе. Дата полноценного релиза не объявлена, инструмент в ограниченном доступе.

Похожие инструменты уже разработали другие крупные технологические корпорации, в том числе Google, однако в их разработках нет возможности редактирования музыкального вывода.

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