Adobe представила интерактивное платье с анимацией по нажатию кнопки. Project Primrose состоит из меняющих цвет гибких текстильных дисплеев. Пока платье доступно только в двух цветах – белом и серебряном.
Adobe на ежегодной конференции Adobe Max представила интерактивное платье, которое меняет цвет по нажатию кнопки или при движении.
Платье получило название Project Primrose. Оно состоит из нескольких гибких текстильных дисплеев.
Платье может менять цвет и «вживую» анимироваться любым узором. Это происходит по нажатию кнопки или при движении в зависимости от выбранного режима.
Пока Project Primrose представлено только в белом и серебряном цветах. О коммерческих перспективах нового продукта Adobe не рассказала.
Фото и видео: Adobe
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