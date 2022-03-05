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Adobe официально прекратила продажи в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россию оставили без Photoshop и Lightroom. Компания Adobe официально прекратила продажи в России. Также она запретила российским государственным СМИ доступ к некоторым своим продуктам.

Adobe официально прекратила продажи в России

Заявление о прекращении продаж в России опубликовано на официальном сайте Adobe.

«Adobe немедленно прекращает все новые продажи продуктов и услуг Adobe в России», – говорится в заявлении Adobe.

В России больше нельзя будет купить программу для монтажа видео Premiere Pro, фоторедакторы Photoshop и Lightroom, а также получить доступ к другим сервисам компании, в том числе облачным.

Кроме того, Adobe прекратила доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских государственных СМИ.

Фото на обложке: monticello / Shutterstock

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