Россию оставили без Photoshop и Lightroom. Компания Adobe официально прекратила продажи в России. Также она запретила российским государственным СМИ доступ к некоторым своим продуктам.
Заявление о прекращении продаж в России опубликовано на официальном сайте Adobe.
«Adobe немедленно прекращает все новые продажи продуктов и услуг Adobe в России», – говорится в заявлении Adobe.
В России больше нельзя будет купить программу для монтажа видео Premiere Pro, фоторедакторы Photoshop и Lightroom, а также получить доступ к другим сервисам компании, в том числе облачным.
Кроме того, Adobe прекратила доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских государственных СМИ.
Фото на обложке: monticello /
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