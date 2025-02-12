Adobe выпустила ИИ-генератор видео для конкуренции с OpenAI

Adobe представила первую публичную версию ИИ-инструмента для генерации видео Firefly Video Model, говорится в сообщении на сайте компании. Reuters отметил , что этот сервис будет конкурировать с Sora от OpenAI и стартапом Runway.

Инструмент от Adobe генерирует пятисекундные клипы с разрешением 1080p, что короче 20-секундных роликов у Sora. Пользователи смогут создавать 20 клипов в месяц за $9,99 и 70 клипов за $29,99. Для сравнения, OpenAI предлагает 50 видео за $20 в месяц в низком разрешении или 500 более высококачественных и длинных клипов за $200.

Хотя Adobe уже раскрыла стоимость сервиса, компания не планирует устанавливать цены для крупных пользователей, таких как студии, до конца 2025 года, сообщил Reuters. При этом компания работает над тарифом Premium, деталями о котором поделится позже в этом году.

Вице-президент Adobe по генеративному ИИ Александру Костин уточнил, что компания трудится над созданием видео в формате 4K и продолжит акцентировать внимание на качестве, а не на длине клипов. «Мы считаем, что отличные движения, структура и четкость, делающие клип похожим на фильм, важнее, чем создание более длинного ролика, непригодного для использования» — сказал он.

Adobe впервые представила Firefly Video Model в октябре.

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