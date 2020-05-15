Разработчик решения для оптимизации рекламных бюджетов AdoptoMedia вернул заем Moscow Seed Fund
Технологическая компания AdoptoMedia вернула заем Moscow Seed Fund. AdoptoMedia разработала технологию CheckMedia для оптимизации рекламных каналов. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе фонда.
Moscow Seed Fund предоставил заем проекту в размере 2,8 млн рублей в январе 2016 года.
AdoptoMedia — резидент фонда «Сколково». Компания разработала систему, которая позволяет распределять большие объемы рекламной информации между СМИ, внутренней и наружной рекламой, радио и т.д.
Решение применяет геоданные по перемещению людей, использующих сотовую связь, для построения их точных поведенческих моделей, анализа контакта конкретного человека с тем или иным видом рекламного продукта. Это позволяет настроить оптимальный медиаплан и увеличить ROI (эффективность от вложения в рекламу) до 30%, говорят в фонде.
Продукт представлен на рынках России, Европы, Ближнего Востока.
По собственным данным, в числе клиентов AdoptoMedia телекоммуникационные компании, банки и ритейл.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter