«Яндекс»: показы медийной рекламы в 2024 году выросли на 42%

Количество показов медийной рекламы за 2024 год выросло на 42% год к году, а стоимость тысячи показов баннерной и видеорекламы при аукционном размещении в «Директе» снизилась на 12%. Это следует из данных «Яндекс Рекламы», которые компания предоставила Русбейс.

Рекламодатели стали активнее применять медийную рекламу для решения задач на всех этапах воронки, в том числе увеличение целевых действий на сайте с помощью умных стратегий. Их использование выросло в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом.

Спрос рекламодателей на видеоинвентарь также заметно увеличился. По итогам прошлого года общее количество показов видеорекламы выросло на 26%. Ролики длительностью от шести до 15 секунд лидировали по доле показов, обеспечив 40% всех размещений.

Число брендов, использующих видеобаннеры, выросло в 2,5 раза. По данным аналитиков, видеобаннеры демонстрируют высокую эффективность — их средний CTR на 12% выше, чем у статичных баннеров.

Рекламодатели стали чаще отдавать предпочтение сочетанию различных форматов видеорекламы, а не ограничиваться использованием только одного типа инвентаря, говорят аналитики. Это позволяет повысить эффективность рекламных кампаний, расширить охват аудитории, увеличить частоту контактов и оптимизировать расходы на размещение.

Больше всего в медийную рекламу инвестировали компании из сферы финансов и страхования (23% всех бюджетов), товаров повседневного спроса (9%). Также были активны розничные сети (8%), продавцы бытовой техники и электроники (8%). Далее следуют отрасли «Развлечения, досуг и СМИ» (7%), «Недвижимость» (7%), «Телеком» (5%), «Фарма и медицина» (5%), «Авто» (4%), «Путешествия и туризм» (4%) и Fashion (4%).

Туристическая сфера активнее других наращивала инвестиции в медийную рекламу. Рекламодатели этой категории в 2024 году увеличили свои бюджеты на 83%. Рост связан с активным развитием внутреннего туризма и увеличением потока путешественников на зарубежные направления, считают аналитики. Также среди лидеров по росту инвестиций в баннерную рекламу оказались индустрии Fashion (+45%), «Авто» (+73%) и «Бытовая техника и электроника» (+59%).

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