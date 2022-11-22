«VK Реклама» запустила центр коммерции для продвижения интернет-магазинов

«VK Реклама» объединила инструменты для продвижения интернет-магазинов в едином центре коммерции. В нем рекламодатели могут создавать и управлять каталогами товаров, запускать рекламные кампании и воспользоваться новыми функциями продвижения.
О нововведении сообщили в пресс-службе VK. В едином центре коммерции пользователи «VK Рекламы» смогут автоматически или вручную разделить списки товаров на группы для продвижения. Интеграция каталогов в кабинет доступна также через API.
Платформа добавила опцию продвижения товаров из каталога – инструменты площадки находят новых клиентов и мотивируют на покупку тех, кто уже знаком с товарами продавца. Модели «VK Рекламы» изучают ассортимент магазина и показывают товары, которые приведут к целевому действию.
Рекламная кампания будет адаптирована сценариями, разработанными на базе машинного обучения, чтобы показывать пользователям актуальные предложения и мотивировать их на покупку. В интерфейсе можно выбрать, каким пользователям показывать рекламу, например, всем или заинтересованным в конкретном товаре.
В пресс-службе VK рассказали, что тестирование новых инструментов продвижения в «VK Рекламе» показало снижение доли рекламных расходов на рекламные кампании на треть, а стоимость целевого действия снизилась на 25%.
Фото на обложке: Koshiro K /
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