«ВКонтакте» ужесточит требования к рекламным объявлениям

«ВКонтакте» ужесточит требования к рекламе. Новые правила сократят объем текста на картинке, а также введут определенные нормы правописания.
О новых требованиях к публикации рекламных объявлений рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».
Текст на рекламной картинке может занимать до 50% места, по новым правилам – не более 20%.
Писать на картинке только заглавным буквами будет запрещено.
«Используйте заглавные буквы только для общеизвестных аббревиатур или зарегистрированных товарных знаков», – пояснили в «ВКонтакте».
Правила вступят в силу 23 мая.
С 8 апреля в рекламных объявлениях «ВКонтакте» запрещено использовать эмодзи.
Фото на обложке: XanderSt /
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