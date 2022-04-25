«ВКонтакте» ужесточит требования к рекламным объявлениям

«ВКонтакте» ужесточит требования к рекламе. Новые правила сократят объем текста на картинке, а также введут определенные нормы правописания.

О новых требованиях к публикации рекламных объявлений рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

Текст на рекламной картинке может занимать до 50% места, по новым правилам – не более 20%.

Писать на картинке только заглавным буквами будет запрещено.

«Используйте заглавные буквы только для общеизвестных аббревиатур или зарегистрированных товарных знаков», – пояснили в «ВКонтакте».

Правила вступят в силу 23 мая.

С 8 апреля в рекламных объявлениях «ВКонтакте» запрещено использовать эмодзи.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock