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Резидент «Сколково» Avant Space получил патент на технологию показа рекламы из космоса

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российская компания Avant Space запатентовала технологию передачи информации из космоса. Она работает по технологии QR-кода, только размещен он будет на орбите Земли. Разработка не имеет мировых аналогов, заявили в компании.

Резидент «Сколково» Avant Space получил патент на технологию показа рекламы из космоса

О том, что Avant Space получила патент от Федеральной службы по интеллектуальной собственности, RB.ru сообщили в компании.

«Технология работает по принципу QR-кода, но на орбите. Суть ее заключается в том, что мерцание лазеров позволяет передавать бинарный код. Так, при наведении телефона на космический аппарат, демонстрирующий рекламу с орбиты, пользователь получает возможность получить информацию в виде текста или ссылки», – пояснили разработчики.

Разработка не имеет мировых аналогов, заверили в компании. Она будет использоваться как для демонстрации космической рекламы, разрабатываемой компанией, так и заказчиками для их собственных проектов.

«Благодаря этому наши заказчики смогут не просто обогнать по срокам клиентов того же Илона Маска, но показать свое технологическое превосходство. При этом наше решение технологичнее и может быть масштабировано на различных платформах, в том числе для экстренного информирования населения, помощи в чрезвычайных и других ситуациях», – подчеркнули в компании.

Первые спутники для демонстрации рекламы из космоса Avant Space планирует запустить в 2022 году.

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Фото: Shutterstock.com

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