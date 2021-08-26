Резидент «Сколково» Avant Space получил патент на технологию показа рекламы из космоса

Российская компания Avant Space запатентовала технологию передачи информации из космоса. Она работает по технологии QR-кода, только размещен он будет на орбите Земли. Разработка не имеет мировых аналогов, заявили в компании.

О том, что Avant Space получила патент от Федеральной службы по интеллектуальной собственности, RB.ru сообщили в компании.

«Технология работает по принципу QR-кода, но на орбите. Суть ее заключается в том, что мерцание лазеров позволяет передавать бинарный код. Так, при наведении телефона на космический аппарат, демонстрирующий рекламу с орбиты, пользователь получает возможность получить информацию в виде текста или ссылки», – пояснили разработчики.

Разработка не имеет мировых аналогов, заверили в компании. Она будет использоваться как для демонстрации космической рекламы, разрабатываемой компанией, так и заказчиками для их собственных проектов.

«Благодаря этому наши заказчики смогут не просто обогнать по срокам клиентов того же Илона Маска, но показать свое технологическое превосходство. При этом наше решение технологичнее и может быть масштабировано на различных платформах, в том числе для экстренного информирования населения, помощи в чрезвычайных и других ситуациях», – подчеркнули в компании.

Первые спутники для демонстрации рекламы из космоса Avant Space планирует запустить в 2022 году.

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