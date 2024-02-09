Бюджет брендов на продвижение в YouTube и других зарубежных площадках составил 11% от общего объема в 2023г

Российские бренды в 2023 году потратили на рекламу в сети около 563 млрд рублей, следует из данных Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), который ведет Главный радиочастотный центр при Роскомнадзоре. Данные приводит РБК.

Данные по крупнейшим рекламодателям в Роскомнадзоре не раскрывают, однако отмечается, что совокупный бюджет пяти крупнейших из них достиг 43 млрд рублей, составив 7,6% от всего рынка.

Всего на продвижение в интернете в 2023 году выделили бюджеты порядка 970 тыс. рекламодателей. Из них более 357 тыс., или почти 37%, — представляют малый и средний бизнес, их расходы оцениваются в 160 млрд рублей, или 28% от всех средств, которые были потрачены на рекламу в сети.

Также в ЕРИР по итогам 2023 года поступила информация о рекламных интеграциях на иностранных платформах на общую сумму 6,3 млрд рублей, что составляет 11% от всего объема рынка интернет-рекламы.

Из этого бюджета больше половины — 3,3 млрд рублей — пришлось на YouTube, 2,4 млрд рублей — на Telegram, а 597 млн рублей — на Instagram (принадлежат Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена).

На YouTube , по иданным Роскомнадзора, в основном рекламировали услуги транспортных и лизинговых компаний, банков, IT-компаний, а также продажу авто и предложения по дополнительному профобразованию.

, по иданным Роскомнадзора, в основном рекламировали услуги транспортных и лизинговых компаний, банков, IT-компаний, а также продажу авто и предложения по дополнительному профобразованию. В Telegram также рекламируются банки и IT-компании. Кроме того, Роскомнадзор назвал в числе лидеров по бюджетам букмекеров.

также рекламируются банки и IT-компании. Кроме того, Роскомнадзор назвал в числе лидеров по бюджетам букмекеров. В Instagram рекламные тренды распределяются следующим образом: дополнительное образование, бьюти-индустрия, дизайн и предметы интерьера.

Фото на обложке: Unsplash