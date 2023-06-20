Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах за нарушение правил маркировки рекламы

Госдума одобрила введение штрафов за несоблюдение закона о маркировке интернет-рекламы. Парламентарии приняли соответствующий законопроект в третьем чтении.

В апреле в Госдуму внесли проект закона, который вводит штрафы за нарушение условий размещения рекламы. Для юрлиц предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей, для операторов рекламных данных (ОДР) — до 700 тыс. рублей.

Согласно документу, штраф для простых граждан за непредоставление данных о распространяемой в интернете рекламе, предоствление неполной информации или не в установленный срок составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Для должностных лиц проект закона устанавливает штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Юрлица за нарушение будут платить от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

За распространение рекламных материалов без специальной маркировки или за внушение требований к ее размещению граждане будут платить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, должностные лица — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а юридические лица — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Наиболее высокие штрафы предусмотрены для операторов рекламных данных. В случае непредоставления информации Роскомнадзору или нарушения сроков должностные лица будут платить от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, юрлица — от 300 тыс. до 700 тыс. рублей.

Новые правила должны вступить в силу 1 сентября 2023 года.

Ранее крупные медиа-ассоциации попросили депутатов пересмотреть некоторые положения законопроекта. Авторы обращения указали, что предложенные штрафы — чрезмерно высоки и несоразмерны ущербу.

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