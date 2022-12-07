В 2023 году рекламный рынок в России начнет восстанавливаться: он вырастет на 10% после падения в 2022 году на 25–30%. Местные компании минимум на 20% увеличат расходы на рекламу.

Российский рекламный рынок в 2023 году вырастет на 10%