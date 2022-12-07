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Российский рекламный рынок в 2023 году вырастет на 10%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году рекламный рынок в России начнет восстанавливаться: он вырастет на 10% после падения в 2022 году на 25–30%. Местные компании минимум на 20% увеличат расходы на рекламу.

Российский рекламный рынок в 2023 году вырастет на 10%

В части рекламных бюджетов полноценного импортозамещения стоит ожидать не раньше 2024–2025 годов, пишут «Известия» со сслыкой на прогноз NMi Group.

Большую часть рекламного бюджета бизнес направит в рекламу на ТВ, которая дает наибольший охват, но и стоит дороже других каналов. На втором месте digital-направление, в него будут вкладываться компании, которые привыкли продавать значительную часть товаров через эти каналы.

В 2023 году радио обойдет наружную рекламу и займет третью позицию по объему рекламного бюджета. В следующем году вырастет реклама на маркетплейсах: это канал «два в одном» — магазин и рекламная площадка. На фоне роста оборота маркетплейсов этот канал становится все более привлекательным для торговли и производителей. За ним подтянутся также социальные и рекламные сети.

Фото на обложке: MIND AND I / Shutterstock

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