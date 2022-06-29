Стартап Adwisely украинцев Матвиенко и Воробья привлек $1,5 млн от TMT Investments и других

Платформа для автоматизации рекламы в социальных сетях Adwisely украинцев Павла Матвиенко и Владимира Воробья привлекла $1,5 млн от TMT Investments и других. Средства направят на интеграцию с бОльшим количество рекламных платформ.
О сделке пишет CXM Today. В посевном раунде под руководством TVT Investments участвовали Gaingels, Mana Ventures, Cabra VC, ICU Ventures и бизнес-ангелы. Привлеченные деньги стартап направит на то, чтобы интегрироваться с большим количеством рекламных платформ.
Adwisely разрабатывает решения для автоматизации рекламы в интернете. Платформа обеспечивает окупаемость затрат на рекламу в раза выше рыночных ориентиров и стоит в 10 раз дешевле, чем традиционные рекламные агентства, уточняет издание.
Adwisely в 2018 году основали украинцы Павел Матвиенко и Владимир Воробей. По данным Crunchbase, общий объем привлеченных компанией средств с учетом текущего раунда составляет $3,9 млн. TMT Investments ранее уже вкладывалась в Adwisely в ноябре 2020 года в раунде на $1,2 млн.
Фото на обложке: Demogorgona /
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