Владелец инвестгруппы AEON увеличил долю в производителе молочной продукции «Галактика»

Владелец инвестиционной группы AEON Роман Троценко увеличил свою долю в производителе молочной продукции «Галактика». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным «СПАРК-Интерфакс», в сентябре 2020 года принадлежащая Троценко компания «Аквамарин» увеличила долю в ООО «Галактика» с 9,7% до 19%. Одновременно с этим владельцем 6,7% производителя молочной продукции стало ООО «Центр управления недвижимостью», которое ранее контролировала супруга бизнесмена Софья Троценко).

«Аквамарин» и «Центр управления недвижимостью» получили долю основателя «Галактики» Игоря Дю, которому теперь напрямую принадлежит 3,8% предприятия. Совместно с ООО «Евростиль» он также остается учредителем ЗАО «Леноблмолоко», которое владеет 12,2% в «Галактике».

Другие собственники предприятия — люксембургская Altair Holding S. A. (26,2%) и компания «Латео» (32%). Последнюю структуру на рынке связывают с основателем компании «Юнимилк» Андреем Бесхмельницким, который владеет крупнейшим в Латвии производителем молочных продуктов и мороженого Food Union.

Совладелец «Галактики» Игорь Дю рассказал изданию, что окончательная структура собственников компании пока не сформирована и обсуждать подробности рано.

Сумма сделки неизвестна. Источник «Коммерсанта» в отрасли считает, что новым инвесторам перешли обязательства «Галактики» перед кредиторами, а монетарная часть сделки была небольшой. При этом Игорь Дю не собирается полностью выходить из бизнеса, утверждает источник.

О планах владельцев «Галактики» привлечь инвестиции стало известно в 2019 году. В июне 2020 года Роман Троценко и «Латео» купили часть доли «Леноблмолока» и Altair Holding S. A.

«Галактика» — один из крупных производителей молочной продукции на Северо-Западе России. Компания выпускает продукцию под брендами «Большая кружка», «Свежее завтра», BE Dairy, «Сударыня», а также производит по контракту товары для финской Valio. Согласно базе данных «Контур-фокус», по итогам 2019 года выручка «Галактики» составила 5 млрд рублей, чистая прибыль — 3,9 млн рублей.