В России разработают технологию оценки воздухообмена в городе

Российские ученые разрабатывают технологию, которая позволит оценить воздухообмен в черте города. С помощью решения можно будет спрогнозировать, как многоэтажная застройка влияет на циркуляцию воздуха на прилегающей к жилым домам территории.
Разработку методики оценки воздухообмена в черте города ведут ученые Пермского Политехнического университета, сообщили в его пресс-службе.
Решение ученых позволит на этапе проектирования сооружений оценить, как форма и ориентация зданий повлияют на циркуляцию воздуха на прилегающей к ним территории.Для разработки методики ее авторы используют технологии компьютерного моделирования.
«В одном месте происходит застой воздуха, а в другом ветровые потоки усиливаются из-за протяженности и плохой обтекаемости многоэтажных зданий. В летнее время порывы ветра усиливают перенос мелкодисперсной пыли, опасной для человека», – рассказал аспирант Пермского Политеха Александр Любимов.
Технология пермских ученых подразумевает использование доступных и недорогих облачных сервисов в отличие от того программного обеспечения – Ansys Fluent или Comsol – которое используется в настоящее время.
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Фото на обложке: Ruslan Russland /
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