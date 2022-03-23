В Минтрансе сообщили об отставке гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова

Глава Минтранса сообщил об отставке генерального директора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова. Ранее из компании ушел замгендиректора Андрей Панов, свой пост также оставил глава «Победы» Андрей Калмыков.

Об уходе Михаила Полубояринова с должности генерального директора «Аэрофлота» сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, пишет ТАСС.

«Так бывает, что люди не могут в стрессовых условиях просто работать», – отметил Савельев.

Савельев добавил, что Полубояринов займет должность заместителя руководителя в другой авиакомпании, но не уточнил в какой. Кто станет главой «Аэрофлота» Савельев не сказал.

Михаил Полубояринов руководил «Аэрофлотом» с ноября 2020 года. На этом посту Полубояринов сменил Виталия Савельева, которого назначили главой Минтранса.

12 марта должность замгендиректора «Аэрофлота» покинул Андрей Панов. Он сообщил в своем посте, что уехал из России. 4 марта из «Победы» уволился гендиректор Андрей Калмыков.

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