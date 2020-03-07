Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Аэрофлот» объявил о приостановке рейсов в Гонконг

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Аэрофлот» сообщил о приостановке полетов в Гонконг. Рейсы из Москвы будут выполняться до 7 марта, из Гонконга — до 8 марта включительно.

«Аэрофлот» объявил о приостановке рейсов в Гонконг

Пассажиры, купившие билеты до 5 марта, могут поменять дату вылета или сдать их в любой точке продаж «Аэрофлота» или в контакт-центре. Доплачивать за это не придется.

По вопросам переоформления или сдачи билетов на отмененные в Гонконг рейсы можно обратиться по телефонам:

  • +7(495) 784-72-42 (горячая линия),
  • 8-800-444-5555 (контакт-центр).

Напомним, «Аэрофлот» является единственной из российский авикомпаний, кому разрешено выполнять рейсы в Китай на фоне распространения коронавируса.

Ранее авиаперевозчик заявил, что не намерен полностью отменять вылеты по какому-либо направлению, например в Китай, из-за инфекции.

«Мы сами, просто так, без последствий, отказаться от маршрута не можем: мы потеряем слоты, а это один из ключевых активов авиакомпании», — цитирует РИА Новости слова гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.

Фото: ESB Professional / Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 марта 2020

HackNU

10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

07 марта 2020

HackNU

10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

10 марта — 25 апреля 2020

Marketing Essence

11 марта — 13 мая 2020

Performance-маркетинг для бизнеса

13 марта — 5 апреля 2020

Независимый директор

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ