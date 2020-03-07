«Аэрофлот» объявил о приостановке рейсов в Гонконг

«Аэрофлот» сообщил о приостановке полетов в Гонконг. Рейсы из Москвы будут выполняться до 7 марта, из Гонконга — до 8 марта включительно.

Пассажиры, купившие билеты до 5 марта, могут поменять дату вылета или сдать их в любой точке продаж «Аэрофлота» или в контакт-центре. Доплачивать за это не придется.

По вопросам переоформления или сдачи билетов на отмененные в Гонконг рейсы можно обратиться по телефонам:

+7(495) 784-72-42 (горячая линия),

8-800-444-5555 (контакт-центр).

Напомним, «Аэрофлот» является единственной из российский авикомпаний, кому разрешено выполнять рейсы в Китай на фоне распространения коронавируса.



Ранее авиаперевозчик заявил, что не намерен полностью отменять вылеты по какому-либо направлению, например в Китай, из-за инфекции.

«Мы сами, просто так, без последствий, отказаться от маршрута не можем: мы потеряем слоты, а это один из ключевых активов авиакомпании», — цитирует РИА Новости слова гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.

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