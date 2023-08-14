«Аэрофлот» начнет компенсировать задержку рейсов бонусными милями

«Аэрофлот» будет компенсировать задержки рейсов бонусными милями, рассказал «Ведомостям» гендиректор авиаперевозчика Сергей Александровский. Нововведение начнет действовать в октябре и будет доступно участникам программы «Аэрофлот Бонус».
С октября помимо денежной компенсации, которая полагается по закону, авиакомпания будет начислять дополнительные мили. Меру распространят на все рейсы «Аэрофлота», а также на рейсы компании «Россия» с кодом SU.
Таким образом, за задержку на 2-4 часа пассажиры получат 2 тыс. бонусных миль компенсации, если рейс отложили на 4-8 часов, участникам программы начислят 3 тыс. миль. При задержке более 8 часов — 4 тыс. миль. Бонусы будут поступать сразу, в компании не потребуют дополнительного подтверждения задержки.
«Если пассажир не является участником программы «Аэрофлот Бонус», то он может просто зарегистрироваться и получит начисление автоматически», — уточнил Александров.
Также скорректированы условия получения элитных уровней бонусной программы: для серебреного уровня предстоит накопить 20 тыс. статусных миль вместо 25 тыс., а для золотого — 40 тыс., а не 50 тыс., как было ранее. Для достижения платинового уровня нужно накопить 100 тыс. вместо 125 тыс.
Фото на обложке: goffkein.pro /
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