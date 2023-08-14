Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Аэрофлот» начнет компенсировать задержку рейсов бонусными милями

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Аэрофлот» будет компенсировать задержки рейсов бонусными милями, рассказал «Ведомостям» гендиректор авиаперевозчика Сергей Александровский. Нововведение начнет действовать в октябре и будет доступно участникам программы «Аэрофлот Бонус».

«Аэрофлот» начнет компенсировать задержку рейсов бонусными милями

С октября помимо денежной компенсации, которая полагается по закону, авиакомпания будет начислять дополнительные мили. Меру распространят на все рейсы «Аэрофлота», а также на рейсы компании «Россия» с кодом SU.

Таким образом, за задержку на 2-4 часа пассажиры получат 2 тыс. бонусных миль компенсации, если рейс отложили на 4-8 часов, участникам программы начислят 3 тыс. миль. При задержке более 8 часов — 4 тыс. миль. Бонусы будут поступать сразу, в компании не потребуют дополнительного подтверждения задержки.

«Если пассажир не является участником программы «Аэрофлот Бонус», то он может просто зарегистрироваться и получит начисление автоматически», — уточнил Александров.

Также скорректированы условия получения элитных уровней бонусной программы: для серебреного уровня предстоит накопить 20 тыс. статусных миль вместо 25 тыс., а для золотого — 40 тыс., а не 50 тыс., как было ранее. Для достижения платинового уровня нужно накопить 100 тыс. вместо 125 тыс.

Фото на обложке: goffkein.pro / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
  2. 2 Как я создал бизнес в вертолетной отрасли
  3. 3 «Многие заказчики просто не дают права на ошибку». Кейсы бизнес-авиации
  4. 4 Десять авиакомпаний, которые предлагают лучшие места в бизнес-классе
  5. 5 11 аэропортов, которые внедряют инновации

ВОЗМОЖНОСТИ

15 августа 2023

Digital Exploration 2023

15 августа 2023

Магистратура для аналитиков от «Самолета» и ФКН НИУ ВШЭ

15 августа 2023

AI-Arrow

Все ВОЗМОЖНОСТИ