«Аэрофлот» начнет компенсировать задержку рейсов бонусными милями

«Аэрофлот» будет компенсировать задержки рейсов бонусными милями, рассказал «Ведомостям» гендиректор авиаперевозчика Сергей Александровский. Нововведение начнет действовать в октябре и будет доступно участникам программы «Аэрофлот Бонус».

С октября помимо денежной компенсации, которая полагается по закону, авиакомпания будет начислять дополнительные мили. Меру распространят на все рейсы «Аэрофлота», а также на рейсы компании «Россия» с кодом SU.

Таким образом, за задержку на 2-4 часа пассажиры получат 2 тыс. бонусных миль компенсации, если рейс отложили на 4-8 часов, участникам программы начислят 3 тыс. миль. При задержке более 8 часов — 4 тыс. миль. Бонусы будут поступать сразу, в компании не потребуют дополнительного подтверждения задержки.

«Если пассажир не является участником программы «Аэрофлот Бонус», то он может просто зарегистрироваться и получит начисление автоматически», — уточнил Александров.

Также скорректированы условия получения элитных уровней бонусной программы: для серебреного уровня предстоит накопить 20 тыс. статусных миль вместо 25 тыс., а для золотого — 40 тыс., а не 50 тыс., как было ранее. Для достижения платинового уровня нужно накопить 100 тыс. вместо 125 тыс.

Фото на обложке: goffkein.pro / Shutterstock