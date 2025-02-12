«Аэрофлот» предложил Минтрансу узаконить овербукинг

«Аэрофлот» представил в Минтранс концепцию изменений в Воздушный кодекс, которая закрепляет возможность покупать авиабилеты в условиях овербукинга. Об этом со ссылкой на документ пишут «РИА Новости».

Овербукинг — это ситуация, когда авиакомпания продала билетов больше, чем мест в салоне самолета. Сейчас эта практика в законодательстве не закреплена, пояснили агентству в Минтрансе.

В «Аэрофлоте» предложили разрешить пассажиру заключать договор перевозки на условиях овербукинга, предусматривающих право перевозчика менять условия перевозки с предоставлением пассажиру компенсации. Каким образом будут информировать пассажиров, получать их согласие или отказы, предоставлять компенсации и возвращать деньги, пока не сообщается.

В Минтрансе отметили, что выступают против нарушения прав россиян при отказе в обслуживании из-за овербукинга. «В этой связи Минтрансом организована работа с авиакомпаниями по поиску взаимоприемлемого для пассажиров и авиакомпаний решения данной проблематики и внесению изменений в законодательство, направленных на обеспечение защиты прав пассажиров при овербукинге, в том числе устанавливающих размер компенсаций пассажирам», — заявили в ведомстве.

В ноябре сенатор Айрат Гибатдинов направил обращение Минтрансу с предложением определить понятие овербукинга в российском законодательстве и запретить его использование авиакомпаниями. Политик отмечал, что овербукинг «фактически нарушает права пассажиров на качественное предоставление услуг» и свидетельствует о недобросовестности перевозчиков.

В феврале 2021 года в «Аэрофлоте» предложили ввести тариф, который позволит авиакомпаниям самим менять условия перевозки пассажиров, которые купили билет по такому тарифу, включая дату, рейс и маршрут. Опрошенные «Ведомостями» эксперты тогда назвали предложение перевозчика «завуалированной легализацией овербукинга».

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