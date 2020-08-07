«Аэрофлот» отменил рейсы на август в закрытые страны

«Аэрофлот» объявил об отмене до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям. Речь идет о рейсах в пока еще закрытые страны. В компании связали корректировку программы полетов с эпидемиологическими ограничениями в странах назначения.

До 31 августа не будут выполняться регулярные рейсы в Амстердам, Афины, Баку, Бангкок, Барселону, Берлин, Милан, Мюнхен, Рим, Хельсинки, Шанхай и другие города (полный список можно посмотреть здесь).

Пассажирам, которые купили билеты по этим направлениям после 1 мая на сайте авиакомпании или в контакт-центре, деньги вернут автоматически.

Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж «Аэрофлота» или в агентствах, нужно обратиться по месту покупки билетов.

В конце июля пассажиры «Аэрофлота» попросили Росавиацию запретить продавать билеты в закрытые страны, сообщало РИА Новости. Люди жаловались, что после отмены рейсов авиакомпания предлагает ваучеры на будущие полеты, вместо денег.

В самом «Аэрофлоте» пообещали вернуть деньги вместо ваучеров пассажирам отмененных августовских рейсов, писали «Открытые медиа».

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