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Экс-глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов перешел в «Ростех» — РБК

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Бывший глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов стал сотрудником госкорпорации «Ростех», пишет РБК со ссылкой на несколько источников. На новом месте он будет отвечать за финансовое обеспечение.

Экс-глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов перешел в «Ростех» — РБК

По словам собеседников издания, экс-руководитель авиакомпании работает в «Ростехе» с января текущего года и занимает там «высокую управленческую должность». По данным telegram-канала «ВЧК-ОПГУ», в госкорпорации он будет курировать работу подконтрольных «Ростеху» банков.

Один из источников РБК в дочерней структуре компании утверждает, что Полубояринов теперь является советником главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Михаил Полубояринов занимал пост генерального директора «Аэрофлота» с 2020 года. Прошлой весной после ввода российских войск на территорию Украины он оказался в санкционном списке Евросоюза, после чего покинул авиакомпанию. По словам министра транспорта Виталия Савельева, такое решение было связано со стрессовыми условиями.

Госкорпорация «Ростех», ее глава Сергей Чемезов и его семья находятся под европейскими, британскими и американскими санкциями. В годовщину начала боевых действий на территории Украины Великобритания расширила ограничения в отношении компании.

Фото на обложке: vaalaa / Shutterstock

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