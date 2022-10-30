«Аэрофлот» завершил переход на российскую систему бронирования

«Аэрофлот» возобновил работу онлайн-сервисов после завершения перехода на российскую систему оформления воздушных перевозок. По техническим причинам с 26 октября онлайн-регистрация была недоступна для клиентов авиакомпании.

Как сообщается на сайте «Аэрофлота», онлайн-регистрация и большинство других услуг восстановлены. При этом «отдельные сервисы» будут недоступны «до завершения их технической адаптации в новой системе».

Авиаперевозчик завершил переход на систему «Леонардо» от «Ростеха». Ранее на это ПО перешли «Победа», Red Wings, Utair, «Ямал», «Алроса» и «Руслайн».

В связи с переходом на новое ПО в 14:00 29 октября компания приостановила продажу билетов в офисах и контакт-центрах. Сейчас продажи на рейсы открыты вновь.

Как сообщается в Telegram-канале компании, до 2 ноября контакт-центры будут обслуживать только тех пассажиров, которые вылетают в ближайшие семь дней от даты обращения. С 3 ноября компания в приоритетном порядке будет рассматривать обращения клиентов, чей вылет запланирован на ближайшие 30 дней.

Переход на российскую систему связан с постановлением правительства, согласно которому в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) должно использоваться только отечественное ПО.

Как объяснили в Кабмине, решение связано с необходимостью защиты системы от возможных санкций со стороны «недружественных государств» и безопасности персональных данных россиян, бронирующих билеты.

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock