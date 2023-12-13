Суд получил коллективный иск против «Аэрофлота» из-за отмены дешевых билетов в Таиланд

В суд поступил коллективный иск от клиентов «Аэрофлота» с претензией на аннулирование дешевых билетов из Екатеринбурга в Таиланд. Ранее авиакомпания отменила билеты, купленные по низким ценам, сославшись на технический сбой – билеты туда-обратно стоили от 6500 рублей.

Клиенты авиакомпании «Аэрофлот» подали на нее коллективный иск в суд из-за аннулирования купленных по низким ценам билетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката истцов.

Иск подан от 54 истцов. Они в октябре купили билеты из Екатеринбурга в Таиланд по цене от 6500 до 20 тыс. рублей туда-обратно. Позже «Аэрофлот» аннулировал билеты, объяснив, что возник технический сбой. В качестве извинения компания выдала клиентам бонусные мили и скидку на следующую покупку.

Клиенты «Аэрофлота» подали в суд коллективный иск. Истцы требуют вернуть разницу между изначальной стоимостью билетов и той, которая действовала на момент подачи досудебной претензии: в пересчете на 54 клиентов это 7,5 млн рублей. Также от компании требуют выплатить неустойку и судебный штраф в размере 50% от суммы.

Согласно закону «О защите прав потребителей», продавец не имеет право менять в одностороннем порядке цену, установленную в момент заказа билетов.

Фото на обложке: Savvapanf Photo / Shutterstock