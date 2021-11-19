Билеты на рейсы «Аэрофлота» подорожают — компания увеличила топливный сбор

Билеты на рейсы «Аэрофлота» подорожают с 22 ноября. Компания увеличила топливный сбор примерно на 30% — на 550 рублей на внутренних рейсах и на €10 на международных. В качестве причины для повышения в «Аэрофлоте» назвали подорожание авиакеросина.

О повышении топливного сбора на рейсах «Аэрофлота» пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря компании Юлия Спивакова.

Топливный сбор вырастет примерно на треть. Для внутренних рейсов повышение составит 550 рублей до 2200 рублей, на международных рейсах – на 10 евро до 30 евро.

В «Аэрофлоте» заявили, что это «вынужденное решение», принятое из-за подорожания керосина. Его стоимость в третьем квартале текущего года превышала показатель 2020 года на 50%, а с октября превышала 50 тысяч рублей за тонну, сообщила Спивакова. Текущие цены, по ее словам, находятся на историческом максимуме.

На данный момент на большинстве рейсов внутри России топливный сбор составляет 1650 рублей, на международных – от 20 евро. На рейсах в Европу сбор составляет 51 евро.

«Аэрофлот» повышает топливный сбор второй раз за год. В марте его подняли на 150 рублей для билетов класса «эконом».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!