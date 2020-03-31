«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты по России

«Аэрофлот» снизил стоимость билетов на российские направления в два раза. Купить подешевевшие билеты можно на весну. Об этом пишут «Ведомости».

Cамые доступные билеты «Аэрофлота» — в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень. Стоимость билетов на весну на 40-60% дешевле, чем с вылетом в октябре-ноябре.

Например, осенью можно слетать в Санкт-Петербург за 4600 рублей (стоимость билета в один конец), сейчас — за 2300.

На 15-20% подешевели билеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань.

Цены на полеты на Дальний Восток (Владивосток, Хабаровск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск) не изменились. В эти города «Аэрофлот» перевозит пассажиров по так называемому плоскому тарифу, который ниже себестоимости.

Не изменилась стоимость полетов в Симферополь и Калининград (перелеты субсидируются из федерального бюджета).

Конкуренты «Аэрофлота» — S7 и «Уральские авиалинии» — также снизили цены, особенно на апрель. К примеру, билеты «Уральских авиалиний» подешевели на 20–25%.

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