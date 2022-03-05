Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» перестанут летать за границу с 8 марта

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» отменяют все международные рейсы с 8 марта. Исключением будет только Белоруссия. Пассажиры с купленными билетами смогут оформить возврат и вернуть деньги.

«Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» перестанут летать за границу с 8 марта

О прекращении международного сообщения с 8 марта говорится на сайте «Аэрофлота». В авиакомпании отмену объяснили возникновением дополнительных обстоятельств, которые препятствуют выполнению полетов.

Это касается не только рейсов «Аэрофлота», но и «России» и «Авроры». Рейсы в Белоруссию будут выполняться в соответствии с расписанием.

Авиакомпания с 6 марта не будет допускать на международные рейсы пассажиров с билетами в обе стороны, если обратный куплен на дату после 8 марта.

Пассажиры с уже купленными билетами могут оформить возврат и вернуть деньги.

S7 Airlines отменила международное сообщение с 5 марта.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям ограничить полеты в другие государства на самолетах, зарегистрированных за рубежом.

Фото на обложке: Savvapanf Photo / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
  2. 2 Запрет США на закупку российской нефти может «перекосить мировые энергетические рынки» — Песков
  3. 3 Ритейлерам разрешили ограничивать продажу товаров в одни руки
  4. 4 S&P Dow Jones Indices исключит акции российских компаний из своих индексов
  5. 5 Бизнес предложил Банку России перейти на рубли во внешней торговле

ВОЗМОЖНОСТИ

05 марта 2022

«Экспортеры. Новый уровень»

05 марта 2022

MUIV.LAB

06 марта 2022

Стартап-студия ЮУрГУ

07 марта 2022

Speed Dating #AltEnergy

08 марта 2022

Онлайн-хакатон по поиску и анализу данных от «Северстали» и McKinsey

Все ВОЗМОЖНОСТИ