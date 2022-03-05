«Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» перестанут летать за границу с 8 марта

«Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» отменяют все международные рейсы с 8 марта. Исключением будет только Белоруссия. Пассажиры с купленными билетами смогут оформить возврат и вернуть деньги.
О прекращении международного сообщения с 8 марта говорится на сайте «Аэрофлота». В авиакомпании отмену объяснили возникновением дополнительных обстоятельств, которые препятствуют выполнению полетов.
Это касается не только рейсов «Аэрофлота», но и «России» и «Авроры». Рейсы в Белоруссию будут выполняться в соответствии с расписанием.
Авиакомпания с 6 марта не будет допускать на международные рейсы пассажиров с билетами в обе стороны, если обратный куплен на дату после 8 марта.
Пассажиры с уже купленными билетами могут оформить возврат и вернуть деньги.
S7 Airlines отменила международное сообщение с 5 марта.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям ограничить полеты в другие государства на самолетах, зарегистрированных за рубежом.
Фото на обложке: Savvapanf Photo /
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