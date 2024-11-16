Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Аэрофлот» хочет на 30% повысить зарплату бортпроводникам

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

«Аэрофлот» сообщил о намерении пересмотреть систему оплаты труда бортпроводников. В результате нововведений зарплата стюардесс и стрюардов может возрасти в среднем на 30% с 1 марта 2025 года.

«Аэрофлот» хочет на 30% повысить зарплату бортпроводникам
  1. Новости

Как пишет российский авиаперевозчик в своем Telegram-канале, планируется увеличение как базового оклада, так и доплат на высокую производительность труда и количество обслуженных рейсов (надбавки за «налеты»).

Примерные ставки с весны будущего года могут выглядеть так:

  • при налете 60 часов в месяц — 138 тыс. рублей в месяц у линейных бортпроводников и 178 тыс. рублей у бортпроводников с руководящими функциями,
  • 65 часов — 151 тыс. и 194 тыс. рублей соответственно,
  • 85 часов — 185 тыс. и 242 тыс. рублей.

Фото на обложке: Unsplash

 

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

7 писем для старта
Начни бизнес с RB.RU
Подписаться

ВОЗМОЖНОСТИ

17 ноября 2024

Отбор проектов АСИ по направлению платформизация отраслей

18 ноября 2024

Фонд немалого бизнеса от Альфа Банка

18 ноября 2024

Инвестиции в ИБ-стартапы от Softline Venture Partners

Все ВОЗМОЖНОСТИ