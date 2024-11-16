«Аэрофлот» хочет на 30% повысить зарплату бортпроводникам

«Аэрофлот» сообщил о намерении пересмотреть систему оплаты труда бортпроводников. В результате нововведений зарплата стюардесс и стрюардов может возрасти в среднем на 30% с 1 марта 2025 года.
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Как пишет российский авиаперевозчик в своем Telegram-канале, планируется увеличение как базового оклада, так и доплат на высокую производительность труда и количество обслуженных рейсов (надбавки за «налеты»).
Примерные ставки с весны будущего года могут выглядеть так:
- при налете 60 часов в месяц — 138 тыс. рублей в месяц у линейных бортпроводников и 178 тыс. рублей у бортпроводников с руководящими функциями,
- 65 часов — 151 тыс. и 194 тыс. рублей соответственно,
- 85 часов — 185 тыс. и 242 тыс. рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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