«Аэрофлот» хочет на 30% повысить зарплату бортпроводникам

«Аэрофлот» сообщил о намерении пересмотреть систему оплаты труда бортпроводников. В результате нововведений зарплата стюардесс и стрюардов может возрасти в среднем на 30% с 1 марта 2025 года.

Как пишет российский авиаперевозчик в своем Telegram-канале, планируется увеличение как базового оклада, так и доплат на высокую производительность труда и количество обслуженных рейсов (надбавки за «налеты»).

Примерные ставки с весны будущего года могут выглядеть так:

при налете 60 часов в месяц — 138 тыс. рублей в месяц у линейных бортпроводников и 178 тыс. рублей у бортпроводников с руководящими функциями,

65 часов — 151 тыс. и 194 тыс. рублей соответственно,

85 часов — 185 тыс. и 242 тыс. рублей.

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