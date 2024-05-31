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Аэропорт Пулково тестирует «безбилетный» проезд к центральному пассажирскому терминалу

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Аэропорт Пулково тестирует систему безбилетного проезда на автомобиле по дороге к центральному пассажирскому терминалу. Теперь водителям не нужно брать талон на въезде.

Аэропорт Пулково тестирует «безбилетный» проезд к центральному пассажирскому терминалу

Система будет фиксировать въезжающие машины по госномерам, а затем атоматически поднимать шлагбаум при выезде. Если возникнут сложности, то водитель сможет связаться с диспетчером: на каждом шлагбауме есть кнопка вызова. 

«Идея в том, чтобы отказаться от талона как раз на пути к центральному пассажирскому терминалу», — ответили в техподдержке аэропорта во «ВКонтакте».

Время бесплатного нахождения в зоне прилета и вылета составляет 15 минут. Для въезда в парковочный комплекс и транзитные зоны по-прежнему понадобятся талоны, которые нужно сохранять до выезда.

Фото на обложке: Аэропорт Пулково / VK

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