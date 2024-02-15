Минтранс предложил запретить вход в аэропорты без билета на самолет. Инициатива вынесена на общественное обсуждение. Такая практика доступа в аэропорты действует в некоторых странах, например, в Индии.
Минтранс предложил ограничить вход в аэропорты людям без билета на самолет. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на проект постановления.
Инициатива ведомства вынесена на общественное обсуждение. Предполагается, что вход в аэропорты будет запрещен без билета на самолет, перевозочных документов, разовых или постоянных пропусков.
Также Минтранс предлагает привлечь к охране аэропортов Росгвардию, а также разрешить спецсотрудникам при исполнении заходить на территорию аэропорта с оружием.
Фото на обложке: BestPhotoPlus /
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