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Минтранс предложил запретить вход в аэропорты без билета на самолет

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минтранс предложил запретить вход в аэропорты без билета на самолет. Инициатива вынесена на общественное обсуждение. Такая практика доступа в аэропорты действует в некоторых странах, например, в Индии.

Минтранс предложил запретить вход в аэропорты без билета на самолет

Минтранс предложил ограничить вход в аэропорты людям без билета на самолет. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на проект постановления. 

Инициатива ведомства вынесена на общественное обсуждение. Предполагается, что вход в аэропорты будет запрещен без билета на самолет, перевозочных документов, разовых или постоянных пропусков.

Также Минтранс предлагает привлечь к охране аэропортов Росгвардию, а также разрешить спецсотрудникам при исполнении заходить на территорию аэропорта с оружием.

Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock

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