Анонсирован запуск первого воздушного такси-аналога Uber

Американский производитель электрических летательных аппаратов Joby Aviation получил разрешение от властей США совершать полеты в качестве воздушного такси и анонсировал первый запуск. Он пройдет уже в 2024 году.

О том, что Joby Aviation получила сертификат на коммерческие полеты своих аппаратов в качестве воздушного такси от FAA (управление гражданской авиации США), пишет TechCrunch.

Помимо полученного сертификата компании нужно получить еще два разрешения, чтобы можно было полноценно запускать воздушное такси. Несмотря на это, Joby Aviation уже анонсировал первый запуск – его планируют совершить в 2024 году.

«В ближайшие месяцы мы будем использовать наш сертификат для реализации операционных и клиентских технологических платформ, которые будут лежать в основе нашей мультимодальной службы совместного использования, а также совершенствовать процедуры для обеспечения безопасных и беспрепятственных поездок для наших клиентов», – отметил руководитель отдела воздушных операций и сотрудников Joby Aviation Бонни Сими.

Издание уточнило, что компания пока располагает только двумя прототипами аппаратов для воздушного такси. Информацию о том, сколько их будет построено для коммерческих перевозок, Joby Aviation не раскрыл.

Фото на обложке: techcrunch