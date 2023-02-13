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Власти ОАЭ и Joby Aviation планируют запустить аэротакси в Дубае в 2026 году

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Власти ОАЭ в партнерстве с американской авиационной компанией Joby Aviation объявили о планах запустить аэротакси в Дубае в 2026 году. Полет на таком такси будет стоит как минимум на 30% дороже поездки на традиционном для такси виде транспорта.

Власти ОАЭ и Joby Aviation планируют запустить аэротакси в Дубае в 2026 году

Эмир Дубая Мохаммед бин Рашид Аль Мактум объявил о возобновлении программы аэротакси в ОАЭ. Согласно планам властей государства, летающее такси в Дубае запустят в 2026 году, сообщает Associated Press.

Услуги аэротакси будут стоить как минимум на 30% дороже, чем поездки на премиальных марках автомобилей. В Дубае один километр пути на такси стоит $0,5, а минимальная стоимость поездки ограничена $3,25.

Партнером ОАЭ в реализации программы станет американская авиационная компания Joby Aviation. Ее прототип может развивать скорость до 320 км/ч и преодолеть 240 км на одном заряде аккумулятора. Власти ОАЭ пока не подписали контракт с Joby Aviation, отмечает агентство.

Значительный спрос на услуги аэротакси могут обеспечить искусственный остров Палм-Джумейра и район Дубай Марина, потому что они находятся рядом с международным аэропортом Дубая, и там располагаются деловые и туристические центры, уточняет AP.

Фото на обложке: Rasto SK / Shutterstock

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