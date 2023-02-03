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АФК «Система» консолидировала IT-платформу Segmento

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Венчурный фонд АФК «Система» Sistema Venture Capital консолидировал рекламную IT-платформу Segmento, свидетельствуют изменения в ЕГРЮЛ.

АФК «Система» консолидировала IT-платформу Segmento

По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Система Венчур Кэпитал Фонд 1» получил 100% ООО «Сегменто».

Segmento — российская платформа таргетирующая рекламу на основе офлайн- и онлайн-данных. Компанию в 2011 году основали Евгений Легкий, Роман Нестер и Кирилл Сафонов. В 2015 году Segmento выкупил Сбербанк, а в 2016 году Sistema Venture Capital получил 50% компании. Тогда эксперты оценивали стоимость сделки в 400-500 млн рублей, однако стороны не раскрывали деталей.

Ранее 50% Segmento сохранялись за ООО «Современные Фонды Недвижимости» — структура Сбербанка. В компании на запрос RB.RU сообщили, что от комментариев воздержатся. Аналогичный ответ поступил от пресс-службы АФК «Система».

Фото на обложке: Portrait Image Asia / Shutterstock

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