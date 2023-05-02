АФК «Система» в ближайшее время завершит сделку по покупке Natura Siberica

После двухлетнего наследственного и корпоративного конфликтов у Natura Siberica сменится собственник: АФК «Система» в скором времени завершит покупку этой косметической компании.
Сумму и другие условия сделки стороны не раскрыли. Корпорация станет владельцем 100% Natura Siberica, узнали «Ведомости».
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что приобретение этой компании АФК «Система» могло обойтись не более чем в 3 млрд рублей.
- Natura Siberica основал в 2008 году Андрей Трубников, в нее входили бренды «Рецепты бабушки Агафьи» и Planeta Organica. После смерти предпринимателя в январе 2021 года, в компании разгорелся конфликт, связанный с тем, что на наследство претендовали бывшие супруги и дети от разных браков.
- В ноябре 2022 года компания Natura Siberica заявила о планах выйти на косметические рынки Катара, Сингапура, Израиля и Палестины. Российская марка сейчас представлена в ритейл-сетях в Саудовской Аравии, Бахрейне, Иордании, ОАЭ, во Вьетнаме, на Тайване, в Гонконге и Малайзии.
- В 2023 году Natura Siberica намерена запустить продажи краски для волос под брендом ICE Professional для парикмахерских и салонов красоты. Так компания пытается занять нишу ушедших из России производителей красок Wella и Londa.
Фото на обложке: Real Sports Photos /
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