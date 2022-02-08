Фонд АФК «Система» вложился в раунде на $35 млн в сервис для проведения онлайн-мероприятий Airmeet

Венчурный фонд АФК «Система» стал участником инвестиционного раунда серии B разработчика платформы для проведения онлайн-мероприятий Airmeet. Чуть больше, чем за один год, выручка сервиса, который поддерживает ивенты численностью до 100 тыс. участников, выросла в 24 раза.
Об инвестициях Sistema Asia Fund в Airmeet рассказали в пресс-службе АФК «Система». Информация о раунде также содержится в карточке компании на Crunchbase.
Венчурный фонд АФК «Система» стал участником инвестиционного раунда серии B объемом $35 млн. Раунд А Airmeet закрыла в конце 2020 года и привлекла $12 млн. С тех пор выручка компании выросла в 24 раза, сообщили в пресс-службе АФК «Система».
С учетом всех раундов разработчик решений для проведения онлайн-мероприятий Airmeet, основанная в 2019 году, привлекла $50 млн. В АФК «Система» считают, что с массовым переходом на «удаленку» формат онлайн-мероприятий стал особенно востребованным.
«Как мне представляется, нам удалось найти наиболее перспективного игрока на этом рынке, предлагающего принципиально новое решение», – отметил управляющий партнер Sistema Asia Fund Андрей Теребенин.
Airmeet поддерживает различные онлайн-мероприятия численностью до 100 тыс. участников. Клиентами компании являются Flipkart, Fifth Element Group, Viacom CBS, университет штата Миннесота в США и другие. Штат компании насчитывает более 300 сотрудников в Индии и Северной Америке, штаб-квартира находится в США.
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