Структура «АФК Система» собралась купить компанию-производителя воды «Архыз»

«АФК Система» подала в ФАС ходатайство о покупке компании-производителя минеральной воды «Архыз». В корпорации сообщили, что она заинтересована в расширении своего бизнеса в этом сегменте – «АФК Система» уже имеет в портфеле производителя «Ессентуков».

О возможной сделке «АФК Система» по покупке ООО «Архыз Оригинал» пишут «Ведомости».

«Система Телеком Активы», входящая в корпорацию, подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о покупке всей доли в производителе воды «Архыз».

Представитель «АФК Система» сообщил, что компания заинтересована в расширении бизнеса в этом сегменте.

По данным Euromonitor International на 2019 год, бренд «Архыз» занимал долю в 3% на рынке бутилированной воды в России. Этот рынок оценивался в 230 млрд рублей.

«АФК Система» уже присутствует на рынке питьевой воды. Корпорации принадлежит одна треть в ООО «Аква Инвест» – мажоритарном владельце «Холдинг Аква», который добывает и разливает «Ессентуки», «Родные озера» и «Славяновская».

«Холдинг Аква» заявлял о планах купить производителя минеральной воды «Нарзан», писал «Коммерсант».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!