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АФК «Система» ищет инвесторов для гостиничной компании Cosmos Hotel Group

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведет переговоры о продаже доли в Региональной гостиничной сети (РГС). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. 

АФК «Система» ищет инвесторов для гостиничной компании Cosmos Hotel Group

По информации издания, претендентом на покупку доли в гостиничной компании выступает  группа «Синдика» экс-президента Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Источники газеты уточнили, что переговоры находятся на ранней стадии. 

РГС входит в Cosmos Hotel Group, которая принадлежит АФК «Система». Президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн рассказал, что рассматривается не продажа РГС, а участие крупных игроков в капитале всей группы. Cosmos Hotel Group сохраняет планы по расширению сети бизнес-отелей категории «четыре звезды».

В ноябре 2016 года АФК «Система» выкупила РГС, которую на тот момент контролировала VIYM Андрея Якунина, сына экс-главы РЖД Владимира Якунина. Стоимость бизнеса оценивалась в 6,6 млрд рублей. В портфеле компании было девять отелей с фондом 1,38 тыс. номеров в Москве, Воронеже, Астрахани, Волгограде, Ижевске, Казани, Новосибирске, Сочи и Ярославле.

Эксперты оценивают рыночную стоимость РГС в $110 млн (8,23 млрд рублей), Cosmos Hotel Group — в $400 млн (30 млрд рублей).

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