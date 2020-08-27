АФК «Система» ищет инвесторов для гостиничной компании Cosmos Hotel Group

АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведет переговоры о продаже доли в Региональной гостиничной сети (РГС). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

По информации издания, претендентом на покупку доли в гостиничной компании выступает группа «Синдика» экс-президента Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Источники газеты уточнили, что переговоры находятся на ранней стадии.

РГС входит в Cosmos Hotel Group, которая принадлежит АФК «Система». Президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн рассказал, что рассматривается не продажа РГС, а участие крупных игроков в капитале всей группы. Cosmos Hotel Group сохраняет планы по расширению сети бизнес-отелей категории «четыре звезды».

В ноябре 2016 года АФК «Система» выкупила РГС, которую на тот момент контролировала VIYM Андрея Якунина, сына экс-главы РЖД Владимира Якунина. Стоимость бизнеса оценивалась в 6,6 млрд рублей. В портфеле компании было девять отелей с фондом 1,38 тыс. номеров в Москве, Воронеже, Астрахани, Волгограде, Ижевске, Казани, Новосибирске, Сочи и Ярославле.

Эксперты оценивают рыночную стоимость РГС в $110 млн (8,23 млрд рублей), Cosmos Hotel Group — в $400 млн (30 млрд рублей).