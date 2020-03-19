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«Дочка» АФК «Система» разработала экспресс-тест на наличие коронавируса

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Дочерняя компания АФК «Система» — «Система-Биотех» — разработала экспресс-тест на коронавирус. Он способен определить наличие инфекции за два часа. Точность — 90-95%, пишут «Ведомости».

«Дочка» АФК «Система» разработала экспресс-тест на наличие коронавируса

«Система-Биотех» намерена подать в Роспотребнадзор регистрационное досье на разработку. Если ведомство зарегистрирует тест, его могут начать производить в ближайшее время.

В компании заявили, что уже проведены переговоры с несколькими партнерами о производстве.

Сколько денег было вложено в разработку, в «Система-Биотех» не раскрывают.

Как заявляют разработчики, экспресс-тест дает результат о наличии коронавируса в течение двух часов. Точность составляет 90–95%, что «превосходит применяемые сейчас в России аналоги», говорят в компании.

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Пройти тест можно будет в государственных и частных медицинских учреждениях, в том числе в клиниках «Медси», которые принадлежат АФК «Система».

Тест будет проводиться по методу полимеразной цепной реакции (берется мазок из горла или носа).

Себестоимость теста, по данным экспертов, составляет около 1000 рублей. Заработать на их производстве «Система-Биотех» целью себе не ставит.

Компания также разрабатывает экспресс-тест на коронавирус, который будет давать результат за 30 минут. Он будет определять наличие вируса по слюне.

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