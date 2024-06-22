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Экс-глава АФК «Система» Новицкий оправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Тверской районный суд Москвы отправил бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого под домашний арест. Он обвиняется в хищении пенсионных накоплений (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мера пресечения избрана до 20 августа.

Экс-глава АФК «Система» Новицкий оправлен под домашний арест по делу о мошенничестве
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Следствие считает, что Евгений Новицкий и иные лица по предварительному сговору разработали план хищения средств негосударственного пенсионного фонда «Урал ФД». 

Под видом покупки ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах они планировали украсть деньги «Урал ФД, а также пенсионные накопления его участников, перечисленные в качестве оплаты ценных бумаг по завышенной стоимости и не на рыночных условиях. ЦБ аннулировал лицензию этого фонда в июне 2016 года.

Евгения Новицкого задержали вечером 21 июня в связи с расследованием уголовного дела экономического характера. Он возглавлял АФК «Система» с 1995 по 2005 год, до 2013 года также находился в совете директоров компании. 

Фото на обложке: Unsplash

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