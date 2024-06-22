Экс-глава АФК «Система» Новицкий оправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Тверской районный суд Москвы отправил бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого под домашний арест. Он обвиняется в хищении пенсионных накоплений (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мера пресечения избрана до 20 августа.
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Следствие считает, что Евгений Новицкий и иные лица по предварительному сговору разработали план хищения средств негосударственного пенсионного фонда «Урал ФД».
Под видом покупки ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах они планировали украсть деньги «Урал ФД, а также пенсионные накопления его участников, перечисленные в качестве оплаты ценных бумаг по завышенной стоимости и не на рыночных условиях. ЦБ аннулировал лицензию этого фонда в июне 2016 года.
Евгения Новицкого задержали вечером 21 июня в связи с расследованием уголовного дела экономического характера. Он возглавлял АФК «Система» с 1995 по 2005 год, до 2013 года также находился в совете директоров компании.
Фото на обложке: Unsplash
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