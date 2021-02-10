Фонд АФК «Система» вышел из стартапа Observe Technologies

Венчурный фонд АФК «Система» Sistema_VC совершил выход из стартапа в сфере компьютерного зрения в рыбных хозяйствах Observe Technologies. Об этом RB.ru сообщили представители фонда.

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Компания Observe Technologies основана предпринимателями Риши Хемангом и Питером Фабри в 2016 году. Одним из ключевых сотрудников в компании стал Иван Макеев, он руководил AI-разработкой.

С помощью подводных камер, компьютерного зрения и различных датчиков решение Observe Technologies определяет оптимальное количество корма и корректирует его расход с учетом состояния среды и самих рыб. Продукт стартапа используют в Великобритании, Чили, Канаде, Норвегии, Австралии. Следить за хозяйством с помощью Observe Technologies можно через браузер из любой точки мира.

Sistema_VC инвестировала в Observe Technologies в seed-раунде в 2017 году. Стартап заинтересовал венчурный фонд на демо-дне британского акселератора Entrepreneur First.

«Это первый наш успешный выход в сегменте агротехнологий. Решение инвестировать в компанию мы приняли, так как нам понравился продукт, это прикладной ИИ для одной из перспективных отраслей — фермерства, аквакультуры. Мы инвестировали на очень ранней стадии и не ошиблись: доходность по инвестиции составила 4X», — пояснил вице-президент по инвестициям Sistema_VC Искандер Гиниятуллин.

Покупателем стала норвежская AKVA group, говорится в сообщении, но сумма сделки не раскрывается. Контроль в Observe Technologies остается у основателей. В феврале 2019 года AKVA group и Observe Technologies договорились о партнерстве с целью вывода новой AI-технологии на рынок. Сейчас AKVA group выступила в роли стратегического инвестора для Observe Technologies: выкупила доли части акционеров и инвестировала в стартап дополнительные средства.

Рынок аквакультуры и рыболовства в 2019 году составил $285 млрд, а к 2027 году вырастет до $378 млрд, полагают аналитики Allied Market Research.

Фото: Observe Technologies