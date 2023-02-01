АФК «Система» выкупит 10 отелей норвежской Wenaas за €203 млн — РБК

Инвесткомпания АФК «Система» собирается выкупить 10 отелей норвежской Wenaas в РФ за €203 млн, эта сумма включает 10%-ый взнос в российский бюджет, сообщает РБК.

Как пишет издание, речь идет о дочерней организации «Системы» — компании «Космос Северо-Запад», которая подписала обязывающее соглашение о приобретении у Wenaas Hotel Russia десяти отелей, в том числе гостиницы на Невском проспекте в Санкт-Петербурге и в аэропорту Шереметьево.

В сообщении АФК «Системы», на которое ссылается издание, говорится, что 10% вырученных от сделки денег будут перечислены в российский бюджет в качестве добровольного взноса. Также отмечается, что покупка будет производиться за счет собственных и заемных средств «Космос Северо-Запад».

В случае одобрения сделки ФАС и получения всех регуляторных разрешений она может завершиться уже до конца первого квартала года.

В конце прошлого года Минфин ввел правило, по которому со всех сделок по продаже бизнеса иностранцами требуется уплачивать так называемый добровольный взнос в размере 10%. Если продажа отелей будет одобрена по цене €203 млн, российский бюджет получит €20,3 млн.

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