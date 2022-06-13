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Эмин Агаларов подтвердил, что иностранные бренды продолжают платить аренду

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов дал интервью РБК и рассказал о специфике работы крупных ТЦ в сложившихся экономических условиях.

Он отметил, в частности, что сборы «Крокус Сити Молл» и Vegas, по подсчетам Crocus Group, снизились примерно на 30% от оборота группы за аналогичный период прошлого года.

Эмин Агаларов подтвердил, что иностранные бренды продолжают платить аренду

Собрали для вас ключевые тезисы большого интервью.

О западных брендах

  • Иностранных «якорных» арендаторов не получится заменить на отечественных или мало известных.
  • С уходом ключевых одежных и обувных брендов из РФ «Крокус Сити Молл» и сеть Vegas потеряли порядка 30% «якорей», чья доля арендных площадей была выше 40%.
  • При этом практически все сети, объявившие о «приостановке» деятельности, продолжают платить за аренду (объемы выплат индивидуальны).
  • Действительно ушли, расторгнув контракт и перестав платить аренду, только магазины товаров для дома Jysk, сеть магазинов спортивной одежды Nike и обувной ретейлер Crocs.
  • Агаларов подтверждает, что остальные компании заняли выжидательную позицию, а их выплаты по договорам аренды – это «инвестиции в светлое будущее».
«Такие бренды, как H&M, Zara, за десяток лет сделали огромные инвестиции в рынок, они боролись за лучшие локации, и помещения просто уйдут в никуда. Для них очевидно, что, если уйти с рынка, вернуться через 5–10 лет им будет намного дороже. А для H&M и Zara Россия входит в топ рынков», — напоминает он в интервью РБК.


О трафике

  • Главные генераторы трафика в любом ТРЦ – это как раз крупные ритейлеры и кинотеатры (чья выручка сейчас падает наряду с посещаемостью по всей стране).
  • Среди брендов, которые временно ушли из России, не перестав оплачивать аренду: H&M, Zara, Bershka, Mango, Uniqlo, конгломерат LVMH (владелец всех крупнейших люксовых брендов) и др.
  • Если работа иностранных бутиков не возобновится, торговые центры будут стоять полупустыми.
  • Трафик снизится более ощутимо (уже сейчас просадка идет на 20-30%).
  • Да и в целом для всех ТЦ по стране это будет «фатально»: «продержаться» на отечественных марках не сможет ни Vegas, ни другие торговые центры, поскольку только международные конгломераты способны оплачивать аренду 4–5 тыс. кв. м, имея выручку свыше 100 млн рублей в месяц.
  • Облегчить ситуацию не поможет и параллельный импорт, который может сработать лишь на локальном уровне, но не на глобальном.

«Параллельный импорт, возможно, на локальном уровне можно использовать. У тебя есть связи, и ты через Узбекистан ввозишь Mercedes, но в индустриальном масштабе марки, как Chanel, H&M, Louis Vuitton, никогда на это не пойдут», — уверен бизнесмен.

О выставочно-концертной деятельности

  • Выставочный комплекс Crocus Group — это 500 тыс. кв. м, и на сегодняшний день нет ни одной выставки (поскольку международные компании воздерживаются от сотрудничества), которая могла бы заполнить эти площади.
  • Агаларов готов проводить «выставки матрешек, жостовских подносов и павловопосадских платков», но запроса на заполнение имеющихся 500 тыс. кв. м предметами народного промысла не поступало.
  • В упадке находится и концертная деятельность: артисты и сами инициируют отмены концертов, и потери от переноса и отказов иностранных шоуменов составляют порядка 30% от общего объема выступлений.

Также в интервью РБК Эмин Агаларов коснулся темы ресторанного бизнеса в ТРЦ (пока он пострадал менее всего) и очевидных проблем кинопроката («Вместо кинозалов будут глухие коробки»).

Фото на обложке: magicinfoto / Shutterstock

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