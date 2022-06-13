Эмин Агаларов подтвердил, что иностранные бренды продолжают платить аренду

«Такие бренды, как H&M, Zara, за десяток лет сделали огромные инвестиции в рынок, они боролись за лучшие локации, и помещения просто уйдут в никуда. Для них очевидно, что, если уйти с рынка, вернуться через 5–10 лет им будет намного дороже. А для H&M и Zara Россия входит в топ рынков», — напоминает он в интервью РБК.