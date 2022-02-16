Выбраны лучшие команды по разработке инновационных продуктов питания инкубатора AGAMA.RUN 2021

Лаборатория инноваций AGAMA.RUN занимается поиском новых решений в области разработки функциональных продуктов питания из рыбы и морепродуктов. На демо-дне, состоявшемся в декабре в Москве, эксперты выбрали команды, которые продолжат работу над своим продуктом и выводом его в продажу в акселераторе.
Программа инкубатора AGAMA.RUN 2021 стартовала в сентябре. В ней приняли участие 25 студенческих команд из Калининграда (КГТУ), Владивостока (Дальрыбвтуз), Мурманска (МГТУ) и Москвы (МГУПП). Перед участниками стояла задача довести свои идеи функциональных продуктов до инвестиционного уровня, начиная с отработки рецептуры и заканчивая дизайном упаковки.
До финала дошли 10 команд, которые выступили с итоговыми питчами на демо-дне. Яркой частью мероприятия стала дегустация продуктов, разработанных участниками. Жюри, в состав которого вошли представители университетов, члены Рыбного союза и эксперты компании «Агама», попробовали мороженое с гребешком, протеиновые вафли, пасту с ламинарией, крем с красной рыбой и другие необычные деликатесы.
Победителями стали команды из Дальрыбвтуза и КГТУ. Они продолжат работу над своими разработками в акселераторе и в дальнейшем смогут увидеть свои продукты на полках магазинов.
«Инкубатор AGAMA.RUN — это проект, который позволил студентам реализовать свои знания и навыки в сфере создания инновационных пищевых продуктов с последующим возможным выводом их на российский рынок. В рамках инкубатора студенты приобрели навыки принятия самостоятельных решений, показали способность к реализации новых идей, научились критически мыслить, развили лидерские навыки и умение работать в команде», — сказала Евгения Лаптева, директор института пищевых производств Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуз).
«Инкубатор AGAMA.RUN во многом уникален, поскольку мы сразу исключили работу студентов с какими-либо абстрактными объектами. Наши стартап-команды работали с реальными запросами потребителей и настоящими продуктами. Нам не нужны были теоретические инновации, а только прикладное применение научных знаний, где хорошим результатом будет не пятерка в зачетке, а вывод на рынок и очевидная востребованность конкретного продукта питания.
Именно поэтому все проекты были реализованы с применением опыта и уникальных знаний лучших представителей “пищевой” науки. К тому же успеху нашего инкубатора способствовала широкая воронка идей на старте, а также здоровая конкуренция между вузами», — добавил Сергей Куницын, руководитель лаборатории инноваций AGAMA.RUN.
Получить более подробную информацию о AGAMA.RUN можно на сайте.
Фото на обложке: Mironov Vladimir /
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