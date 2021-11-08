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Agranovsky IT вложила $2,5 млн в российскую студию игровой разработки и аналитики Overmind

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Agranovsky IT Investments & Consulting инвестировала $2,5 млн в студию игровой разработки и аналитики Overmind, сообщила пресс-служба компании. Overmind специализируется на разработке core-игр. Ожидается, что первый проект Overmind «League of Masters» выйдет в 2022 году.

Agranovsky IT вложила $2,5 млн в российскую студию игровой разработки и аналитики Overmind

Оценка проекта и доля не раскрываются. Инвестиции будут направлены на расширение команды разработчиков и на совершенствование визуальной составляющей игры «League of Masters» – первого проекта от студии. 

Overmind специализируется на разработке core-игр в жанрах RPG, Battler и Strategy. Core-сегмент считается одним из самых перспективных направлений геймдева для монетизации за счет обеспечения высокой вовлеченности игроков, пояснили в компании.

По данным AppAnnie, core-игры скачивает 20% пользователей. В 2020 году геймеры потратили в мобильных играх $100 млрд, и 66% от этого объема распределилось на hard-core и mid-core направления. Это обусловлено тем, что за счет высокой вовлеченности и конкуренции в играх жанров RPG, Battler и Strategy пользователи проводят в среднем больше времени, чем в других играх.

«В первом проекте мы закладываем базу и делаем модули для дальнейшего производства RPG – это позволит снизить и сократить расходы на каждую последующую игру студии Overmind», – сообщил основатель и президент Agranovsky IT Антон Аграновский.

Ожидается, что первый проект Overmind «League of Masters» выйдет в 2022 году.

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Фото на обложке: Thx4Stock / Shutterstock

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