Agranovsky IT вложила $2,5 млн в российскую студию игровой разработки и аналитики Overmind

Agranovsky IT Investments & Consulting инвестировала $2,5 млн в студию игровой разработки и аналитики Overmind, сообщила пресс-служба компании. Overmind специализируется на разработке core-игр. Ожидается, что первый проект Overmind «League of Masters» выйдет в 2022 году.
Оценка проекта и доля не раскрываются. Инвестиции будут направлены на расширение команды разработчиков и на совершенствование визуальной составляющей игры «League of Masters» – первого проекта от студии.
Overmind специализируется на разработке core-игр в жанрах RPG, Battler и Strategy. Core-сегмент считается одним из самых перспективных направлений геймдева для монетизации за счет обеспечения высокой вовлеченности игроков, пояснили в компании.
По данным AppAnnie, core-игры скачивает 20% пользователей. В 2020 году геймеры потратили в мобильных играх $100 млрд, и 66% от этого объема распределилось на hard-core и mid-core направления. Это обусловлено тем, что за счет высокой вовлеченности и конкуренции в играх жанров RPG, Battler и Strategy пользователи проводят в среднем больше времени, чем в других играх.
«В первом проекте мы закладываем базу и делаем модули для дальнейшего производства RPG – это позволит снизить и сократить расходы на каждую последующую игру студии Overmind», – сообщил основатель и президент Agranovsky IT Антон Аграновский.
Ожидается, что первый проект Overmind «League of Masters» выйдет в 2022 году.
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Фото на обложке: Thx4Stock /
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